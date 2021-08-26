「華爾街日報」報導，美國衛生監管機關擬批准為完整接種兩劑COVID-19 疫苗的成人追打第3劑，與第2劑間隔至少6個月，而非之前宣布的8個月。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）引述熟悉內情人士說法報導，美國監管機關預計在9月中旬，批准輝瑞－BNT、莫德納與嬌生的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的追加劑施打。

輝瑞和合作夥伴BioNTech已展開為16歲以上施打追加劑的申請程序，聲稱能誘發產生3倍以上抗體。

本週稍早，美國食品暨藥物管理局（FDA）宣布全面批准輝瑞－BNT新型冠狀病毒疫苗使用授權，成為第一支取得美國藥證的疫苗。莫德納也在今天表示，已完成全面批准18歲以上施打所需的實時審查（real-time review）。

不過FDA尚未回應路透社置評請求。

美國政府上週表示，計劃9月中旬開始追打第3劑，與第2劑間隔須達8個月。但實際開打時程會視FDA與美國疾病管制暨預防中心（CDC）判定有必要而定。