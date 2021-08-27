《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 10:532021/08/27 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到預計在周末來襲的美國墨西哥灣沿岸風暴影響，加上美國有超過45%的煉油產能位於該沿岸，令投資人對供應中斷感到擔憂，激勵盤中油價反彈；周五(8/27)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.50美元，報每桶67.92美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.44美元，報每桶71.51美元。(商品行情網) 《商情》避險需求增 黃金亞洲電子盤續漲 《國際產業》虧損擴大＋前景黯淡 派樂騰盤後重挫 #美國 #報每桶 #沿岸 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》政治不確定性提高 帶動紐約期金反彈 09:452021/08/27 財經 1分鐘讀財經》當沖警示新制來了 散戶小心5檔航運列黑名單 08:282021/08/27 財經 《國際經濟》為美國經濟前景點燈 企業Q2獲利創新高 12:182021/08/27 財經 《商情》美元走強 紐約棉花終止連4漲 10:192021/08/27 財經 《台北股市》上市櫃企業H1營收獲利 雙創近10年高點 07:462021/08/27 財經 《國際產業》市況不佳 廣告技術商Teads取消在美IPO 12:522021/08/27 財經 電子股居主流 台股早盤呈現小漲 09:302021/08/27 財經 Delta來亂 亞洲新興債市蒙塵 04:102021/08/27 全球財經 美股漲勢嘎然止 台股反彈承壓 12:002021/08/27 財經 《商情》料貨幣緊縮 期銅連2跌 09:452021/08/27 財經 賀錦麗鼓勵南海諸國對抗威脅 陸駐越使館斥：美才是霸凌黑手 10:122021/08/27 兩岸 財經熱門新聞 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 - 財經 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 繞過拜登 華爾街尋求與中方對話 - 產業財經 - 旺報 當沖警示新制今上路 17檔恐列注意股黑名單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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