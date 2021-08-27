受到預計在周末來襲的美國墨西哥灣沿岸風暴影響，加上美國有超過45%的煉油產能位於該沿岸，令投資人對供應中斷感到擔憂，激勵盤中油價反彈；周五(8/27)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.50美元，報每桶67.92美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.44美元，報每桶71.51美元。(商品行情網)