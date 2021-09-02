受到原料辛醇區間盤整影響，下游買盤轉趨觀望，以及國際DOP現貨行情也呈現下跌，可塑劑DOP內銷報價繼8月份單月上漲6%後，9月報價平盤。

目前亞洲DOP現貨報價為1950美元/噸CFR中國，較前一周跌30美元，及東南亞報1960美元/噸，較前一周小漲5美元；而原料2-EG辛醇最近報價則跌破2200美元/噸。

業者表示，下游聚氯乙烯PVC進入旺季，且印度、東南亞地區需求回溫跡象，在備貨需求提振下，預期可塑劑DOP後市仍持續看漲。(商品行情網)