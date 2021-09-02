《商情》原料盤整 國內9月可塑劑DOP持平 11:442021/09/02 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到原料辛醇區間盤整影響，下游買盤轉趨觀望，以及國際DOP現貨行情也呈現下跌，可塑劑DOP內銷報價繼8月份單月上漲6%後，9月報價平盤。 目前亞洲DOP現貨報價為1950美元/噸CFR中國，較前一周跌30美元，及東南亞報1960美元/噸，較前一周小漲5美元；而原料2-EG辛醇最近報價則跌破2200美元/噸。 業者表示，下游聚氯乙烯PVC進入旺季，且印度、東南亞地區需求回溫跡象，在備貨需求提振下，預期可塑劑DOP後市仍持續看漲。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤盤整 台股9月天 四大題材輪動 #DOP #可塑劑 #辛醇 #較前 #原料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BNT疫苗終抵台 藍委批蔡政府現出原形：透露4個事實 09:522021/09/02 政治 新聞透視》疫苗標籤易換 政治心魔難除 04:102021/09/02 焦點要聞 首批BNT抵台 張淑芬證實：比原訂時程早到1個月 04:392021/09/02 生活 首批BNT疫苗抵台 復星醫藥董事長：樂見助台灣同胞建立免疫屏障 10:022021/09/02 兩岸 大學院長、空軍少校猝死 生前都接種過AZ 04:102021/09/02 焦點要聞 美多數民眾盼追加疫苗 莫德納申請授權打第3劑 11:202021/09/02 國際 首批BNT疫苗裝箱「復必泰」字樣消失 永齡回應了 09:572021/09/02 生活 70％成人2劑疫苗接種 歐盟達標 04:102021/09/02 全球財經 車市買氣解封 中華車穩居二哥 04:102021/09/02 財經焦點 婆婆解隔前確診 台電染疫孕婦1傳3 04:102021/09/02 焦點要聞 93萬劑BNT抵台 18至22歲也列優先名單 衛福部決策遭質疑！游盈隆痛批：施打對象朝令夕改 政府應道歉 04:102021/09/02 焦點要聞 財經熱門新聞 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 阿富汗完全獨立 塔利班三策略奏效 - 產業財經 - 旺報 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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