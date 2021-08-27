中央五倍券昨（26）日正式公布，新北市長侯友宜則宣布將同步推出「新北加倍券」。今天侯友宜受訪時表示，目前最重要是讓庶民經濟能夠快速復甦，「真便利、真好用、加倍用」就是新北市這次加倍券的作法，包括提供50元小面額。

侯友宜表示，昨天行政院核定五倍券後，新北市立即把這段時間討論出的目標與方向告訴市民，現在最重要是要讓庶民經濟如小吃店、商店、商圈、旅館等能快速復甦，故採取用加倍券的方式，500換1000、1000換2000、5000換1萬，共31萬份讓市民朋友來分享，帶動基層的經濟，同時使用的面額有50元小面額，讓阿公阿嬤到菜市場好用，不用找錢。

侯友宜說，「真便利、真好用、加倍用」是新北市這次加倍券的作法，至於詳細的作法，會在9月中旬找適當的時間，向大家做公布說明，也會有帶動消費的一些辦法、活動出爐，到時候一併向市民朋友報告。