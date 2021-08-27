台股因短線反彈接近月線反壓，加上市場觀望全球央行年會結論、當沖新制、阿富汗恐攻等因素干擾，加權指數早盤開低震盪，隨後在金融及半導體權值股拉抬下翻紅走揚，最高上漲162.93點、觸及17229.89點，櫃買指數亦同步呈現開低走高態勢。

終場加權指數上漲142.97點、收於17209.93點，站回17200點關卡，但成交量萎縮至3148.69億元，本周累計反彈達867.99點。櫃買指數終場上漲終場上漲1.07點、收於211.14點，成交量同步萎縮至763.44億元，本周累計上漲10.16點。

盤面類股以金融股上漲2.09％領軍，塑膠、玻陶及橡膠股齊揚約1.8％居次，電器電纜及汽車股漲近1.5％。電子股小漲0.7％、成交比重回升至51.87％。航運股下跌近1.6％、觀光股小跌約0.4％，表現明顯較弱。

權值股由金融及半導體領軍，國泰金(2882)大漲3％、日月光投控(3711)及富邦金(2881)漲逾2.7％居次，台化(1326)及南亞(1303)漲逾2％，航運三雄長榮(2603)下跌1％、陽明(2609)及萬海(2615)齊跌逾2％，表現明顯疲弱。

分析師指出，美元指數近期漲多回檔、回測月線支撐，亞幣近期亦反彈回到月線附近，預期台幣在此影響下，短期有機會升值，有利於後續資金動能轉強。外資在現貨市場雖維持賣超，但期貨未平倉空單近期出現明顯減碼，整體空單降至近期相對低點。

而本土投信在集中與櫃買市場出現回補，尤以投信回補漲幅較大盤強勢，政府基金雖在指數反彈時小幅減碼，但整體來看法人操作目前仍偏向正向，加上近期融資未隨指數反彈大增，而RSI、MACD、KD等日線指標目前仍維持多方格局，整體指標回升。

分析師認為，就資金動能、法人態度、技術指標而言，台股目前仍偏正向。但短線大漲後因整體量能無法放大，加上近期月線仍扣抵相對高檔，在月線下彎、短線漲幅不低及籌碼面仍紊亂情況下，短線仍可能醞釀整理，可秉持逢低承接不追高、逢反彈保守應對原則操作。