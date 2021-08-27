美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅持續拜會政府官員。AIT表示，8月23日，孫處長與鄧振中政委會面，討論美台經濟商業關係，以及經濟繁榮夥伴對話。當天稍後，孫處長拜會經濟部長王美花，雙方針對透過經濟繁榮夥伴對話所達成的進展、美台供應鏈合作、能源安全、女性創業學院等議題交換意見。

8月24日，孫處長拜會國發會主委龔明鑫，討論台灣的新發展政策與策略、半導體供應鏈安全、美台數位經濟論壇，以及產業合作。8月25日，孫處長拜會國防部長邱國正，討論雙方關切的議題。同一天稍晚，孫處長拜會行政院副院長沈榮津，會中，孫處長感謝沈副院長率領口罩產能增加，使得台灣能夠捐贈口罩給美國等許多國家。

8月27日，孫處長與教育部長潘文忠會面，雙方討論美台教育倡議、台灣傅爾布萊特計畫，以及台灣在教育事務的優先議題。孫處長本周的拜會行程也在這場會議之後畫下句點。

AIT指出，在這些會面中，孫處長重申她對推動並深化美台夥伴關係的承諾，並強調美台共享的民主和經濟價值，以及美國對台灣恆久的承諾。