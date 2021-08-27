Delta病毒疫情席捲全球，疫苗供貨緊繃情形加劇，先前mRNA療法生技廠莫德納供應出包，官方證實為實驗室測試所影響，而負責美國地區以外瓶裝作業的西班牙藥廠Rovi表示受汙染的疫苗僅部分提供給日本，有業內人士透露，莫德納沒有大量生產過疫苗，面對如此龐大的需求，經驗方面稍顯不足。

莫德納先前受到實驗室測試操作影響，導致美國以外地區的供貨延誤，儘管相關問題已解決，但仍可能會影響未來2至4周的供貨情形；此外，也因為莫德納疫苗到貨不如預期，韓國派出代表團直搗總公司催貨，且也獲得一定成效，莫德納未來2周將供應700萬劑莫德納疫苗給南韓。

《日經亞洲》報導，莫德納疫苗在日本有部分被發現有異物混入，日本厚生勞動省日前宣布，由於接獲多個接種站的通報，決定停止約160萬劑莫德納疫苗的接種；負責日本疫苗銷售和配送業務的武田製藥表示，沒有收到任何有關安全問題的通知，問題可能是發生在Rovi的產線上。

而這批有異物汙染的疫苗是由西班牙藥廠Rovi所生產，該公司發聲明指出，這可能是生產線的問題，將全力和衛生當局合作，積極對針對此事調查，並強調，「受汙染的疫苗僅配送至日本」。

此外，先前才因為疫苗供貨延宕一事，派代表團直搗莫德納總公司催貨的南韓也跳出來澄清，《BusinessKorea》報導，韓國食品藥物安全部26日表示，本月到貨的莫德納疫苗均來自美國，而日本有問題的疫苗是在西班牙生產的。

1名業內人士指出，莫德納沒有大規模生產的經驗，面對如此龐大的需求，供應的能力稍顯不足，而事實上，此事在今年年初時，就已經被多次提及。