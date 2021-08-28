帛琉總統惠恕仁28日透過視訊當面邀請副總統賴清德到「帛琉一遊」。賴清德也正面回應表示：「我個人的非常樂意前往，如果能夠前往，更希望可以與奧運選手快快樂樂的一起去。」

不過，賴清德強調，能否受邀前往帛琉需要總統的同意，以及透過外交部的安排，但他個人是「非常樂意前往」。

新光醫院28日召開主題為「數位健康—精準醫學與個人化醫療」的「第29屆吳火獅紀念學術會議」，惠恕仁與賴清德均為受遊貴賓，但惠恕仁是透過視訊，賴清德則是親臨現場。

惠恕仁透過視訊致詞時特別邀請賴清德到「帛琉一遊」，隨後賴清德致詞時也正面回應表示，他個人的意願是「非常樂意前往」，但能否受邀前往需總統同意與透過外交部的安排。

在新光醫院的學術研討會中「看」到惠恕仁，賴清德表示，代表吳火獅紀念學術研討會得到各界的重視，也顯示新光醫院在帛琉多年來的醫療服務、特別是面對新冠疫情期間的醫療協助是得到了總統與帛琉民眾的肯定，也為台帛關係打下了深厚的基礎。

賴清德指出，8月台帛重啟旅遊泡泡，更可見患難見真情，透過交流相信能為雙方打下更深的情誼。對到帛琉一遊，個人是很樂意前往，如果能夠前往，他更希望可以與奧運選手快快樂樂的一起去。

對會議主題，賴清德提到讓他一則以喜、一則以憂的數據，國人壽命再創新高來到81.4歲，相對的不健康的年齡也提高為8.4歲，也就是說，當生命延長同時其中有10％的時間是不健康的。

但是，從數據中，賴清德也看到數位健康—精準與個人化的醫療的發展潛力。賴清德指出，台灣的醫療人才可以說是非常齊全，同時又具有ICT發展的實力，在擁有ICT發展的實力基礎下，未來台灣在國富民強、大健康產業，特別是在數位健康方面，將大放光彩。