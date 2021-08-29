BNT疫苗28日開放18歲以上民眾意願登記，民眾瘋搶，對此，藍委洪孟楷認為，這代表大家對於國際合格認證的疫苗較有信心，因此他主張BNT疫苗應該全部年齡層都能夠選擇，並要求政府加碼採購1500萬劑BNT疫苗，以足夠人民選擇及因應明年可能變化。

洪孟楷今（29日）在臉書發文表示，對於BNT疫苗開放登記，踴躍的程度超乎想像，代表大家對於國際合格認證的疫苗較有信心，而民進黨政府已經鬆口，標籤不是重點，內容物是否有效才是關鍵，代表過去一年多拘泥在標籤根本就是政治意識形態之爭。

看到近期很多綠營的民代都紛紛跳出來，要求BNT應該開放給不同年齡層施打，洪孟楷主張，BNT疫苗應該全部年齡層都能夠選擇，疫苗數量不足之處，就請政府趕快購買，才能真正讓人民早日有集體保護力。

對於民進黨過去怎麼打壓，或是酸言酸語針對BNT疫苗，洪孟楷直言，現在綠營願意轉彎也是對專業合格疫苗的「校正回歸」。既然標籤已經不是民進黨的心魔了，之前兩次紓困預算通過的300多億疫苗專款專用購買經費，也該採購BNT，否則明年民間捐贈完畢，難道台灣只能靠善心又有行動力的企業家？他呼籲，預先採購，才是真正超前部署，別再講空話，趕快行動吧！