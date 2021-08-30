行政院各部會擬花費總計83.5億公帑，發放農遊券等八大類振興加碼券，但數量有限，並非人人有獎，不少民眾質疑抽籤方式毫無公平性及邏輯可言。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政今日於記者會上回應，這樣的規劃並無不當之處，不會排富。

行政院農委會、文化部等各部會打算發放農遊券、藝FUN券、國旅券等八大振興加碼券，各部門預算在1.5億至20億不等，目前規畫的合計預算至少83.5億，總份數約為1300萬份，到了正式上路後，經費只會多不會少。

劉世芳表示，今年的政策主要是沿用去年所採行的發放方式，加碼服務對象與各部會主政的族群有關，比方說農遊券加碼與農村、農漁民為主，藝FUN券是以文化產業為主。這是在振興五倍券之外，由各部會拿出可提供的預算加碼。

劉世芳指出，農遊券等八大類加碼券，確實是擬採用抽籤的方式，但這些加碼券確實合用，也是全民適用，這樣的規劃並無不當之處。

羅致政說，各部會加碼，是希望振興力道轉到各部會希望照顧的產業，這樣的加碼沒什麼問題，為了大家更方便參與，也支持政院把所有部會加碼放在單一平台抽籤。

羅致政表示，資源有限，若全民平分的話，將失去振興刺激經濟的作用，因此才不得不然採抽籤的方式。

至於是否要排富或是去年未中籤者優先，羅致政回應，振興目的是希望大家參與，因此不會排富或是讓去年已中籤者排除，會支持行政部門的做法。