一名高雄廖姓男大生見女友的室友長相可人，在今年1 月趁著到女友在校外的租屋處時，偷偷將自己的手機放浴室內，並趁著女室友進入洗澡之際，用具有遙控功能的AppleWatch電子錶，偷拍女友的女室友洗澡，一連拍攝40張美女出浴圖裸照，女方在洗到一半時，發現浴室內有手機照相聲響，嚇得奪門而出，事後立刻向警方報案，廖男依妨害祕密罪判2個月，得易科罰金6萬元。

根據據判決書記載，廖姓男大生於民國110 年1 月13日22時15分許，在高雄女友租屋處，將自己的IPHONE行動電話放置於浴室內，並以AppleWatch

操控開啟拍照功能，連續拍攝其女友之室友沐浴之影像，涉嫌竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位。

女室友沐浴一半時，發現浴室內竟然有行動電話正在自動拍照，驚覺自己遭到偷拍，立刻出門報警，但廖男趁隙將照片刪除，員警到場後，當場在廖男手機相簿垃圾桶資料夾內，發現女室友沐浴照片40張，立刻將廖男帶回偵辦。

法官審理後認為，廖男為滿足個人慾望，無視他人於日常生活中可合理期待之隱私維護，竟在其女友租屋處之共用淋浴間內擅自以手機竊錄被害女大生，非但侵害告訴人之人格隱私權，也造成其心理恐慌及不安全感。但法官考量廖男犯後坦承犯行，依妨害祕密罪判2個月，得易科罰金6萬元。