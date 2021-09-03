以資優生學霸形象從台中一中考上中正大學哲學系的阮男（36歲），疑似牽扯兩起失蹤案，其一是一手帶大他的阿嬤，一個是他大學交往的女友劉佳穎。據了解，阮男外型清秀，異性緣頗佳，因玩「密室逃脫」認識前女友A小姐（47歲），不過兩人分手時發生爭吵，當時阮男態度讓女方至今餘悸猶存，「我質疑他說謊，沒想到阮男突然變了個人、很恐怖，我懷疑自己下一秒可能『被消失』！」
A小姐表示和阮男談姊弟戀，雖然大了阮男11歲，但她一度以為找到幸福，「我們是玩密室逃脫的同好，認識多年才變成情侶。」她原本在北部工作，兩人交往正值她離職，為了和愛人朝夕相伴，搬到台中跟阮男同居。
阮男一開始就告誡她，「我家房間門不能亂開」，A小姐也乖乖聽話，他們倆住在主臥房，也就是阮男爺爺奶奶之前的房間，某天更換床單時，發現床墊上有2大灘血跡，「阮男告訴我，那是妹妹的經血」，事後，一向節儉的阮男不知為何，速速床墊丟掉換新的。
未料，甜蜜同居4個多月後，A小姐找到新工作，2人感情卻因此生變，A小姐的工作得每天早出晚歸，無法時刻陪伴阮男，漸漸有了大小摩擦，A小姐一度表示「我們倆冷靜一陣子」，但仍繼續同居。期間，A小姐卻意外發現阮男似乎跟1名女網友有曖昧，甚至在女生家中過夜。
A小姐很生氣，找女網友對質，又拿著對話質問男友是否偷吃，阮男一開始很心虛，接著亂掰理由，但是女友年紀大、社會歷練豐富，氣勢凌人連批對方「說謊！」阮男聽了卻態度180度大轉變。「他突然變了個人，臉上沒表情，但嘴角始終掛著一抹奇怪的微笑，笑的我心裡發毛。」
時隔近一年， A小姐回憶當時，雙手仍不自覺頻頻發抖，「他要求我立刻跟女網友澄清我們已經分手，如果不照做，我直覺自己可能有生命危險！」
而阮男最近1段戀情，今年初剛萌芽，同樣是密室逃脫同好，也是姊弟戀，這次女方比阮男大7歲，令警方訝異的是，新女友的證件照和阮男大學女友劉佳穎大頭照，五官眉眼相似度竟高達95%。兩人才交往2、3個月，阮男就告訴女方動了「想婚」的念頭，接著阮男被捕、聯繫不上，看到新聞報導中愛人涉及奶奶和大學女友失蹤，讓新女友傻眼！
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