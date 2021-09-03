以資優生學霸形象從台中一中考上中正大學哲學系的阮男（36歲），疑似牽扯兩起失蹤案，其一是一手帶大他的阿嬤，一個是他大學交往的女友劉佳穎。據了解，阮男外型清秀，異性緣頗佳，因玩「密室逃脫」認識前女友A小姐（47歲），不過兩人分手時發生爭吵，當時阮男態度讓女方至今餘悸猶存，「我質疑他說謊，沒想到阮男突然變了個人、很恐怖，我懷疑自己下一秒可能『被消失』！」

A小姐表示和阮男談姊弟戀，雖然大了阮男11歲，但她一度以為找到幸福，「我們是玩密室逃脫的同好，認識多年才變成情侶。」她原本在北部工作，兩人交往正值她離職，為了和愛人朝夕相伴，搬到台中跟阮男同居。

阮男除了喜歡打電玩，就是和同好一起相約玩「密室逃脫」遊戲，也因此認識2位姊姊，譜出姊弟戀，且阮男都提議要結婚。（圖／示意畫面）

阮男一開始就告誡她，「我家房間門不能亂開」，A小姐也乖乖聽話，他們倆住在主臥房，也就是阮男爺爺奶奶之前的房間，某天更換床單時，發現床墊上有2大灘血跡，「阮男告訴我，那是妹妹的經血」，事後，一向節儉的阮男不知為何，速速床墊丟掉換新的。

未料，甜蜜同居4個多月後，A小姐找到新工作，2人感情卻因此生變，A小姐的工作得每天早出晚歸，無法時刻陪伴阮男，漸漸有了大小摩擦，A小姐一度表示「我們倆冷靜一陣子」，但仍繼續同居。期間，A小姐卻意外發現阮男似乎跟1名女網友有曖昧，甚至在女生家中過夜。

阮男被逮捕時他正和新女友熱戀中，令員警毛骨悚然的是女友證件照長相恍若是其大學女友劉佳穎長大後的模樣，相似度高達95%。（圖／讀者提供）

A小姐很生氣，找女網友對質，又拿著對話質問男友是否偷吃，阮男一開始很心虛，接著亂掰理由，但是女友年紀大、社會歷練豐富，氣勢凌人連批對方「說謊！」阮男聽了卻態度180度大轉變。「他突然變了個人，臉上沒表情，但嘴角始終掛著一抹奇怪的微笑，笑的我心裡發毛。」

時隔近一年， A小姐回憶當時，雙手仍不自覺頻頻發抖，「他要求我立刻跟女網友澄清我們已經分手，如果不照做，我直覺自己可能有生命危險！」

而阮男最近1段戀情，今年初剛萌芽，同樣是密室逃脫同好，也是姊弟戀，這次女方比阮男大7歲，令警方訝異的是，新女友的證件照和阮男大學女友劉佳穎大頭照，五官眉眼相似度竟高達95%。兩人才交往2、3個月，阮男就告訴女方動了「想婚」的念頭，接著阮男被捕、聯繫不上，看到新聞報導中愛人涉及奶奶和大學女友失蹤，讓新女友傻眼！

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