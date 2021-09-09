台中市一名陳姓男子與小玲（化名）分手，但陳男疑心小玲已有新歡，便持刀劃傷其後頸20公分，小玲忍痛伸手大力掐捏了陳男的下體，才得以脫逃。台中地院審理時，陳男稱從卡通上學到以刀劃後頸會讓對方昏厥，並無殺人之意，但法官不採信，依殺人未遂罪判其2年10月。可上訴。

判決書指出，陳男與小玲交往7年，於2019年11月間協議分手，隔年2月曉鈴前往陳男家中取回衣物與個人物品，豈料，陳男疑心小玲已結交新歡，兩人因而起了衝突，陳男則持刀劃上小玲的後頸，造成約20公分的撕裂傷。

陳男的母親發現樓上傳來爭吵聲，前去查看才發現家中濺血，趕緊在事情更嚴重之前阻止兒子，而小玲為求自保，忍著傷口的疼痛伸手大力攻擊陳男的下體後逃離。

陳母在勸兒子的過程中，手部也意外遭到劃傷，陳男傷害了前女友，又誤傷母親後，情緒相當激動，再度舉刀砍畫自己的後頸意圖讓自己冷靜，全案在陳母報警後，警方到場將陳男逮捕歸案，並報請地檢署偵結起訴。

台中地院審理時，陳男聲稱，他看過卡通，以為只要砍畫對方的後頸就可以讓對方昏厥，他則可以趁機查看小玲的手機，而法官不採信說詞，依殺人未遂罪，判處2年10月。可上訴。