《商情》逢低買入 大阪期膠止跌反彈 14:342021/08/30 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交投震盪，在逢低買盤進場大阪期膠止跌反彈，不過因中國經濟增長放緩的擔憂限制了漲幅，7 月份中國工業企業的收益連續第五個月趨緩；另外，上海期貨交易所監測的倉庫橡膠庫存較一周前增加 3.9%，打壓上海期膠市場走勢。 周一(8/30)截至台北時間14:20止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標2月期貨漲0.3日圓，報每公斤206.8日圓，盤中最低202.8日圓；上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌40元人民幣，報每噸12910元人民幣。(商品行情網) 《商情》料需求提高 大馬棕櫚油反彈 《商情》美元走軟 紐約棉花反彈收漲 #期膠 #日圓 #大阪 #止跌反彈 #上海期貨交易所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求前景樂觀 期錫連4漲 10:192021/08/30 財經 台幣轉升態勢 台股站上季線 16:592021/08/30 財經 Delta肆虐 生技股票基金重獲青睞 04:102021/08/30 財經焦點 外資重返亞洲 多數亞股指數上週收紅 21:102021/08/30 財經 漲到金融股就是末升段？股市老手這麼說 17:272021/08/30 財經 《商情》供應擔憂 上海鋁價觸13年高點 14:172021/08/30 財經 新聞透視》沒三期試驗 全民成高端白老鼠 04:102021/08/30 焦點要聞 南韓自製新冠疫苗 首次進入三期臨床試驗 21:272021/08/30 國際 兩岸新時代》我發現了隱藏在高鐵裡的貧富秘密 06:472021/08/30 兩岸徵文 桃園好市券第二期登記開跑 2小時湧入近2.8萬人 17:322021/08/30 生活 《期貨》三大期指全紅 9月台指期開高77點 09:112021/08/30 財經 財經熱門新聞 貨櫃船訂單破紀錄 船商卻擔心這件事 - 財經 越南供應鏈趨近失控 恐不只沒衣服賣 這產業也超慘 - 財經 台股狂彈千點怪怪的 專家：手上有這3種股票快砍掉 - 財經 美西塞港創新高 航運股有救？內行揭殘酷現實：被打進地獄了 - 財經 三星搶進、蘋果想用台積電 高通modem巨頭地位動搖？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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