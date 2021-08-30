交投震盪，在逢低買盤進場大阪期膠止跌反彈，不過因中國經濟增長放緩的擔憂限制了漲幅，7 月份中國工業企業的收益連續第五個月趨緩；另外，上海期貨交易所監測的倉庫橡膠庫存較一周前增加 3.9%，打壓上海期膠市場走勢。

周一(8/30)截至台北時間14:20止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標2月期貨漲0.3日圓，報每公斤206.8日圓，盤中最低202.8日圓；上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌40元人民幣，報每噸12910元人民幣。(商品行情網)