韓國醫療科技新創 VUNO Med 推出防止心臟驟停的醫療設備 DeepCARS 獲得韓國食品與藥物安全部核准，鞏固了其在醫療領域應用人工智慧的地位。VUNO Med 也希望能在其他醫療領域中取得領先的地位。

韓國 MedTech 新創公司 VUNO 憑藉其基於人工智慧的心臟驟停預測醫療設備 VUNO Med®–DeepCARS 獲得韓國食品和藥物安全部的批准，從而鞏固了其在其在醫療領域應用人工智慧的地位。VUNO Med DeepCARS™ 根據四個生命體徵提供心臟驟停風險：血壓（舒張壓、收縮壓）、脈搏、呼吸和從普通病房住院患者的電子病歷（EMR）收集的體溫。

【VUNO Med®–DeepCARS™ 預測心臟驟停】

VUNO Med®–DeepCARS™ 已被美國心臟協會雜誌 （JAHA）和世界重症監護雜誌（CCM）等眾多學術期刊提及，證明了其出色的心臟驟停預測性能，其中包括「復甦」，以及在首爾牙山醫療中心進行的臨床試驗。

VUNO Med 的 DeepCARS™ 已於 2020 年被韓國食品和藥物安全部（MFDS​​）指定為創新醫療設備。 VUNO 首席執行官 Hyun-Jun Kim 表示：「VUNO Med®–DeepCARS™ 基於對心臟驟停的預測各種生命體徵，以便及早發現和快速反應。明顯地，這種劃時代的解決方案一旦進入臨床應用，將成為遊戲規則的改變者。」他補充說：「VUNO 致力於在各個醫學領域開創突破性的基於人工智慧的解決方案，從使用醫學圖像的基於深度學習的解決方案到有關生命體徵的技術。」

VUNO的解決方案可以幫助醫務人員提前識別患者心臟驟停的風險，並採取相應的措施。在普通病房中，與重症監護病房相比，很難對患者進行持續監測，因此在應對嚴重惡化的患者時已經指出了現實的局限性。尤其是院內心臟驟停，死亡率高達75%，以三級綜合醫院為基礎，每1000人住院5.17例，需要完善國內住院監護系統。

VUNO Med®–DeepCARS™ 的優勢在於它可以在未來的各種臨床環境中使用，因為它具有高度通用性，僅使用通常在住院患者中測量的基本生命體徵。VUNO 董事會主席 Yeha Lee 表示：「VUNO Med®–DeepCARS™ 是一種突破性的人工智慧醫療設備，用於預測心臟驟停，已在與各種醫療機構進行的臨床研究中證明了其臨床有效性。我將為挽救許多患者的生命做出貢獻，」他說。此外，他補充說：「隨著 VUNO Med®–DeepCARS™ 的獲批，我們將擴大具有高增長潛力的基於生命徵象的人工智慧技術在國內外的應用。」

根據 2020 年 2 月在重症監護醫學（CCM）上發表的一篇研究論文，VUNO Med®–DeepCARS™ 的靈敏度水平是修正早期預警評分 （MEWS）（一種傳統的心臟驟停預測方法）的兩倍。相同數量的警報。除此之外，VUNO Med®–DeepCARS™ 在相同靈敏度水平下的警報總數減少了 59.6%，從而證明了低誤報率。因此，人們越來越期望在醫療保健的最前線實施 VUNO Med®–DeepCARS™ 將減輕醫療專業人員因誤報而造成的疲勞，​​並通過做出相當準確的預測來幫助預防住院患者的心臟驟停。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：KoreaTechDesk

原文來自 TBE 科技東西