中小學將於9月1日開學，教育部今天公布「高級中等以下學校學生宿舍防疫管理指引」，學生於宿舍公共空間應全程配戴口罩；可於室內食用餐食，但應保持社交距離、環境通風且勿與室友共同食用或分享餐點。

教育部指出，宿舍工作人員首次進入宿舍前，未施打第一劑疫苗或接種未滿14天者，須有3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7天進行1次抗原快篩或PCR ；宿舍工作人員及學生進入宿舍應量體溫和戴口罩，家長和訪客以不入宿舍為原則。

學生入住前，學校應完成住宿學生造冊，落實學生人數及健康管理。同時，宿舍應落實進出人員管制，並備不同類別識別方式，供進出人員佩戴以供辨識。宿舍應設置至少1間獨立隔離房間（1人1室，獨立衛浴設備為佳），學生如在宿舍有發燒等疑似感染症狀，應先安置在獨立隔離房。

學生入住期間，教育部表示，學生每日上午離開宿舍往學校（教學區前），以及放學進入宿舍前，均應進行體溫量測並記錄。住宿期間，學生出現發燒或疑似新冠肺炎症狀，應先安置於獨立隔離房間，並立即通知家長，以進行後續處理。

教育部指出，宿舍內學生動線進行分區、分流規畫，除上下樓梯外，以不跨樓棟、不跨樓層、不跨寢室為原則。學生於宿舍空間應全程佩戴口罩，用餐、飲水及盥洗除外；宿舍寢室內，不強制佩戴口罩，倘為多人一室，應保持寢室內通風並保持社交距離。在寢室內可以飲食，但應避免與室友共食。