大陸娛樂圈近來動盪不安，官方準備全面掃蕩大陸娛樂圈，鄭爽、吳亦凡、張哲瀚、趙薇等大牌藝人陸續遭盯上，其中吳亦凡、霍尊、張哲瀚3人已經遭到封殺，連趙薇都被列為「劣跡藝人」，官媒央視更祭出追星8限制，準備要整治氾濫的飯圈（粉絲文化）亂象。

而大陸官方日前公布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》，列出10點限制，如今央視也發文強調8條限制，表示混亂的飯圈影響了青少年的健康成長，還引發社會強烈批評，撂下狠話要讓混亂的飯圈徹底翻篇，貼文一發布立刻登上微博熱搜榜第2名。

央視祭出8條追星限制。(圖/翻攝自央視微博)

央視提到8大限制分別為「未成年人打賞、應援嚴禁」、「明星藝人排行榜單取消」、「網路綜藝『花錢買投票』功能不得設置」、「飯圈粉絲互撕謾罵從嚴處置」、「音樂、影視作品不得誘導打榜」、「控評、集資等粉絲群解散」、「粉絲個人購買量、貢獻值不得顯示」、「引發粉絲互撕限流禁言」。

央視也坦言，將重拳出擊整治飯圈亂象問題，卯起來處置整個娛樂圈，消息一出，獲得網友大力支持，「再把明星的一堆天天辱駡造謠的黑號處理一下就更好了」、「這樣很好，建議平臺也要做好自己的事，肩負起責任。飯圈不止粉絲，什麼黑粉，狗粉絲也要加大力度懲治。」、「先整治挑事的行銷號」。