全台1204項環保署認證的碳標籤產品中，台南在地廠商取得認證的產品數量有271項，比率達22.5％，居全台之冠。今年市府環保局還將輔導2家廠商6項產品申請碳標籤，並呼籲民眾在消費時，優先選購碳標籤產品，以行動支持落實環保減碳的廠商，鼓勵更多產品揭露碳足跡。

環保局表示，今年輔導申請碳標籤的2家廠商及產品，分別是：官田烏金社區合作社的5項菱殼碳產品，以及晶泰水泥加工廠的「磨石隔熱磚」。其中，菱殼碳具多孔隙，製成的「菱碳吸附包」有清淨空氣、淨化水質、改善土壤等效果，生產過程中還可有效固碳、達成節能減碳的目標。至於磨石隔熱磚用於建物能達到隔熱降溫的作用，減少室外熱能傳導至室內。

環保局說，目前台南市共有271項產品取得碳標籤認證，其中更有許多碳標籤產品取得第一的榮耀，包括：取得全台第一個公車碳足跡標籤；後壁無米樂生產的「樂活好米」，也是碳足跡標籤中排放量最低的稻米。至於台南市2座焚化爐也都得到碳足跡標籤認證，與同型焚化爐處理量相比，排放的二氧化碳量最低；其中，永康垃圾焚化廠更於2020年取得全台第一個「垃圾焚化處理服務」減碳標籤。

環保局指出，碳標籤認證制度的目的，在於透過揭露生產過程中，各階段碳排放來源，提供製造廠商檢視及調整產品碳排放量較大的製程，進而執行製程減碳。廠商取得碳足跡標籤後，如果5年內的碳足跡減量達到3％以上，經審查通過即可進一步取得「減碳標籤」。

環保局長謝世傑認為，碳標籤制度可將碳排放來源透明化，每個人都可以簡單地進行低碳消費，共同響應低碳生活，為減緩氣候變遷做出貢獻，期待更多台南在地企業跟進，共同建構大台南低碳希望家園。