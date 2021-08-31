維修免責修法公聽會上，經濟部智慧財產局力阻修法，除重申修法將背離政府「創新立國」的政策，也會導致大陸及東南亞副廠件大舉傾銷，且國內機車業者都反對，遭與會產學代表群起打臉，回嗆連德國都修法，也沒有影響創新，且維修免責條款不及於機車，也沒有人在討論機車，修法也會聚焦在汽車上。

智財局表示，外商來台投資、產業研發創新均與智慧財產保護環境息息相關，「維修免責條款」恐引發架空設計專利保護、背離政府「創新立國」的政策，強調國內汽機車產業尚無共識，反對者擔心大陸和東南亞副廠零件傾銷台灣，損害國內產業利益。我國汽車零件主要以出口為主，而美國為最大出口國，美國經過多次立法引進維修免責均鎩羽而歸，修法恐仍無法解決出口問題。

陽明交通大學科技法律學院教授劉尚志表示，全球實證經驗，沒有人討論機車，所有人都在討論汽車產業，修正也是集中在汽車產業，表示各國以前都沒有維修免責，但就是發生「不好的事情」，才要來修法，他並以新加坡為例，新加坡連新車都沒有給智慧財產權，「新加坡智慧財產權有問題嗎？」駁斥智財局論點。

律師王雅泠表示，修法並不是要替替副廠零件開專用道，也沒有要摒棄專利權，歐盟也考慮過，對創新研發的抑制是微小的，維修免責不是沒有針對所有零件，是「恢復原有外觀」為目的的零件，範圍沒有那麼大，並不會嚴重到整個產業發展。

王雅泠強調，德國原廠來告台灣廠商，絕對不是單一事件，需有一定程度關注，且所有議題都是從單一事件開始引發，對消費者來說，維修權益應該受到重視，官方絕對不是用那種「還有200多個國家沒有免責條款」的理由來推拖。