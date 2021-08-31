「110年中共軍力報告書」列出中共犯台的7個可能時機。呂昭隆攝

根據國防部今天送達立院的「110年中共軍力報告書」指出，中共犯台的7個可能時機，包括台灣宣布獨立、明確朝向獨立、內部動盪不安、獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入島內事務、外國兵力進駐等。其中，明確指出「外國兵力進駐」是中共可能犯台時機。近來，台美有人倡議美方將彈藥儲存在台灣，而非兵力進駐。不過報告書也強調，中共目前尚未完全具備全面犯台之正規作戰能力。

報告指出，中共對台可能行動則包括認知作戰、灰色地帶威脅、聯合軍事威懾、聯合封鎖、奪佔外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。

唯國防部強調，共軍雖加強實戰化訓練、建構新型作戰力量、發展新興軍工科技與佔據研發，但對台戰術戰法運用，仍受限台海天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面犯台之正規作戰能力，目前仍以對我進行聯合軍事威懾，聯合封鎖及聯合火力打擊為主要選項。