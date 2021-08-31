歐元區8月CPI年增3％ 創近十年最大升幅 20:482021/08/31 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐元區8月通膨年率飆升，創近10年來最快升幅，連續2個月盤旋在歐洲央行設的2％目標附近。歐盟統計局31日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增3％，是2011年11月以來最大增幅，7月年增2.2％，8月CPI月增幅0.4％。8月通膨進一步加溫，主要受能源價格年漲15.4％帶動，7月漲幅14.3％。 疫情影響景氣 中國PMI、NMI創1年半新低 《韓股》KOSPI收高1.75％ 創逾5月最大漲幅 #CPI #歐元區 #創近 #最大升幅 #通膨年率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》歐元區8月通膨飆至3％ 近10年最高 17:412021/08/31 財經 信義房屋：遞延買盤歸隊換屋升溫 8月交易量月增16％ 15:492021/08/31 財經 大陸外管局防匯率波動 啟動企業商銀摸底調查 04:102021/08/31 全球財經 《國際經濟》德國8月CPI年增3.4％ 創13年紀錄 10:532021/08/31 財經 德國8月失業率 創疫情來新低 20:482021/08/31 財經 大陸疫情獲控制 國際銅價明顯回升 16:332021/08/31 財經 《半導體》H2動能轉強 精材1分鐘填息 10:192021/08/31 財經 港股半日挫365點破十天線 遊戲類股重挫 12:592021/08/31 財經 標指今年前8月漲幅達兩成 創1997年同期新高 19:322021/08/31 財經 《觀光股》瓦城殖息率近6％ H2多動能拚回溫 07:462021/08/31 財經 滬市主板公司業績穩步回升 科創版國際投資者持倉續增 22:062021/08/31 財經 財經熱門新聞 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 不甘輸給2大巨頭 英特爾GPU新品找上台積電有內幕 - 財經 花旗出售在台消金 陷入膠著 - 財經焦點 - 中國時報 那斯達克指數強勢上漲 這檔AI ETF創新高 - 財經 新加坡首富易主！一度窮到租房 43歲蝦皮創辦人登頂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。