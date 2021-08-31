歐元區8月通膨年率飆升，創近10年來最快升幅，連續2個月盤旋在歐洲央行設的2％目標附近。歐盟統計局31日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增3％，是2011年11月以來最大增幅，7月年增2.2％，8月CPI月增幅0.4％。8月通膨進一步加溫，主要受能源價格年漲15.4％帶動，7月漲幅14.3％。