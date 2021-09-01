金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2021年上半年新契約保費2914.13億元、年增18％，但幅度較前5月31％明顯收斂。其中，投資型保單1438.72億元、年增達1.37倍，幅度較前5月1.45倍收斂。傳統型保單1475.59億元、年減達20％，幅度較前5月10％擴大。

美元保單上半年新契約保費102.5億美元、年增29％，成長幅度較前5月46％驟減。其中，投資型美元保單49.94億美元、年增達1.74倍，但幅度較前5月1.94倍明顯收斂。傳統型美元保單52.56億美元、年減達15％，衰退幅度較前5月1％明顯擴大。

上半年前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、國泰人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、國泰人壽。

澳幣保單上半年新契約保費1.23億澳元、年減達60％，衰退幅度較前5月59％略增。其中，投資型澳幣保單0.81億元、年減達39％，衰退幅度較前5月37％增加。傳統型澳幣保單0.42億澳元、年減達76％，衰退幅度持平前5月。

人民幣保單上半年新契約保費3.07億人民幣、年減達55％，衰退幅度持平前5月。其中，投資型人民幣保單2.88億人民幣、年減達45％，衰退幅度較前5月47％持續收斂。傳統型人民幣保單0.19億人民幣、年減達88％，幅度較前5月86％擴大。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、安達、安聯人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、第一金人壽。

單看6月銷售狀況，外幣保單新契約保費511.41億元、年減28.42％，其中投資型保單96.82億元、仍年增達90.27％，但傳統型保單181.85億元、年減達56.14％。以幣別觀察，6月美元、澳元、人民幣保單新契約保費亦分別年減32.28％、64.29％、56.72％。

其中，6月美元保單為今年以來首見銷售年衰退。進一步分析，6月投資型美元保單6.1億美元、仍年增達85.41％，但傳統型美元保單6.09億美元、年減達58.6％。而無論是投資型或傳統型的澳元及人民幣保單，6月銷售亦持續較去年同期顯著衰退。