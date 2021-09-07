不畏疫情，永豐金2021年獲利回穩！永豐金控7日公布自結獲利，2021年8月自結單月稅後盈餘13.77億元，累計前八月稅後盈餘116.69億元，較去年同期的82.45億元成長42％！2021年前八月每股稅後盈餘為1.04元。

其中主要子公司永豐銀行8月稅後盈餘10.80億元，累計前八月稅後盈餘82.58億元；永豐金證券8月稅後盈餘4.21億元，累計前八月稅後盈餘34.11億元。