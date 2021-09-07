永豐金前8月賺116億元 較去年成長42％ 17:042021/09/07 工商 魏喬怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不畏疫情，永豐金2021年獲利回穩！永豐金控7日公布自結獲利，2021年8月自結單月稅後盈餘13.77億元，累計前八月稅後盈餘116.69億元，較去年同期的82.45億元成長42％！2021年前八月每股稅後盈餘為1.04元。 其中主要子公司永豐銀行8月稅後盈餘10.80億元，累計前八月稅後盈餘82.58億元；永豐金證券8月稅後盈餘4.21億元，累計前八月稅後盈餘34.11億元。 《電腦設備》宜鼎8月營收年增月減 前8月成長35.37％ 《鋼鐵股》豐興前8月獲利年增46％ 每股稅前盈餘5.23元 #永豐金 #稅後盈餘 #累計前 #八月 #年成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》華宏8月營收9.38億元 Q4看增 16:502021/09/07 財經 《電子零件》致伸前8月營收年增8％ 泰國自建廠4Q底進駐 09:112021/09/07 財經 看屋人潮回來了 海悅8月營收直逼4億元 16:092021/09/07 房市新訊 8月消費者物價指數 中市較上月上漲0.51％ 15:592021/09/07 生活 前海合作區面積擴7倍 深圳概念股走揚 深圳國際升8％ 10:492021/09/07 財經 陸海關總署：前8月進出口總值年增23.7％ 12:232021/09/07 兩岸 《半導體》京元電8月營收續攀峰 Q3拚創高 08:202021/09/07 財經 《造紙股》榮成8月獲利近11月低點 前8月續創同期次高 10:532021/09/07 財經 《半導體》華邦電8月營收次高 前8月新高 16:332021/09/07 財經 《電腦設備》勤誠8月營收9.22億元 單月歷史新高 08:202021/09/07 財經 中華徵信 去年製造業毛利率成長 今年會更高 12:302021/09/07 財經 財經熱門新聞 高端喊話明年要賣1億劑 美媒點破2大障礙待解決 - 財經 比疫情威脅還大？專家揭拜登下一步 美科技股災難恐來臨 - 財經 8月營收4000萬 航運要沉了？網一看真相笑翻：水手差點漏尿 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 第三代半導體 有望成護國新神山 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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