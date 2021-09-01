疫情解封，基隆潮境海灣保育區開放民眾進入潛水，但近日卻出現桶形海綿生物遭人下錨、綑綁，恐導致生物受傷，市長林右昌表示，只要不遵守規則潛客，一律重罰，已要求產發處會同警察局嚴辦，揪出惡意破壞者。

國立海洋科技博物館8月24日取消抽水站出入人數限制，根據市府AI燈桿統計，上周末每天都有近600人次進入潮境海灣，從事水域活動，是前個月限制60人次的10倍，但假期過後，潛水志工下水巡檢時發現，原本完整的珊瑚花園，已開始出現新的珊瑚斷枝，更在保育區內驚見桶形海綿生物遭任意下錨、綑綁，恐造成海洋生物受傷。

林右昌得知消息後，於今天上午視察校園防疫受訪時說，潮境海灣保育區是市府劃設，不是一般水域，已和海科館一同研議，特別針對保育區制定相關潛水、浮潛規範，只要有潛客故意破壞或不遵守規定，將一律重罰，他認為，熱愛海洋的民眾應該當保育尖兵，保護生態、海底生物，應以保育員身分下潛，不能用遊憩心態，已要求產發處會同警局，嚴辦破壞者。

海科館產學交流組主任陳麗淑表示，海洋保護區是全球環境變遷下海洋生物的庇護所，需要公部門、地方團體、私人單位及個人的共同維護，現在潮境保護區孕育無數奇麗的海洋生物，希望民眾共同維護海洋資源，在開心潛水時，也可以隨手幫忙撿拾海底垃圾，希望這片海灣在大家共同維護與愛惜下，能不斷延續。

基隆市政府2016年公告，望海巷潮境海灣設置為資源保育區，除經主管機關許可學術研究及管理單位人員外，禁止在保育區範圍內，以任何方式採捕水產動植物，含徒手及沿岸垂釣等行為，或破壞棲地環境。產發處進一步指出，這次綑綁海洋生物行為已明顯違法，將蒐證追查，依違反漁業法處3至15萬元罰鍰。