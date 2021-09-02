首批輝瑞BNT疫苗抵達台灣，基隆市長林右昌今日上午參加秋祭國殤大典時受訪表示，疫苗到貨大家都很高興，但這陣子還是有政治人物吵來吵去，感到不以為然，他認為，應該一起提出意見，想辦法解決，也感謝民間企業團體及政府的努力促成。

基隆市各界秋祭國殤大典今日上午在中正公園忠烈祠隆重舉行，市長林右昌率領市府各單位主管、軍方等各界代表，在莊嚴肅穆的儀式中，向先賢烈士表達最崇高的追思及敬意。

主持秋祭國殤大典後，林右昌於受訪時，針對首批BNT疫苗抵台表示，疫苗到位大家都很高興，他說，防疫是全國上下、民眾和政府一起合作才能挺過的難關，但這陣子有些政黨、政治人物仍不斷吵來吵去，雖不以為然，但還是希望大家可以提出意見，一起討論該如何解決。

林右昌說，現在國際間疫情仍相當嚴峻，大家應該了解台灣的疫情甚至疫苗的取得，會與國際有所連動，現在非常樂見任何一種疫苗能進口，這次BNT疫苗能夠抵台，是很多企業團體及政府的努力，地方政府會依照中央流行疫情指揮中心規畫，做好施打的準備，讓民眾用最舒適且最快的方式完成接種。