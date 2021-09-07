近期藻礁公投推動聯盟發現大潭藻礁遭到破壞及柴山多杯孔珊瑚遭汙泥覆蓋難以存活，立委蔡壁如、林為洲等人明天將赴現場會勘，藻礁公投領銜人潘忠政呼籲，中油應在今年12月18日公投前停工。

中油公司觀塘三接海事工程自2019年棧橋施工以來，藻礁公投推動聯盟發現大潭藻礁G1區的海灘出現藻礁礁體碎塊，及至2020年中，大型沉箱施放以後，海灘的藻礁碎塊出現更多。今年二月，大潭藻礁G1、G2，甚至北邊的白玉藻礁沙灘也出現大量的藻礁碎塊，這是過去不曾發生的狀況，研判就是三接海事工程挖掘傷及藻礁，這些藻礁經不起海流沖擊化成碎塊沖積到附近海域沙灘。

藻礁公投推動聯盟呼籲，海保署應立即知會相關單位辦理現勘啟動調查破壞藻礁、柴山多杯孔珊瑚遭汙泥覆蓋難以存活的原因；保育及監測單位應勒令中油公司三接海事工程暫停施工，靜待調查結果出爐；保育單位應針對覆蓋在藻礁及柴山多杯孔珊瑚的汙泥立即清除，恢復舊觀；調查若屬實，環保署應要求中油公司於最短時間提出因應對策送相關單位審查。

藻礁公投推動聯盟說，請中油公司就2019年5月第二季的魚類調查顯示，在大潭藻礁海域捕獲17隻世界瀕危物種「雙髻鯊」一事做說明。如確有其事，證明此處為該瀕危物種的育幼場無疑，則請中油公司一併提出因應對策報告。