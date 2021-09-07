新北市幼兒園群聚感染持續擴大，新北市長侯友宜今天上午表示，若出現Delta確診個案，將取消餐廳內用。基隆市長林右昌於市務會議也說，基隆與雙北臨近，目前不預設立場，但必須以嚴謹態度面對疫情，未來不排除跟進，或針對廟口夜市實施加強版管理措施。

林右昌指出，萬一新北有Delta社區感染狀況，基隆將隨時檢討，提升相關防疫措施，料敵要從寬，用最嚴謹態度處理，他說，5月17日本土疫情擴大，至今逐漸控制，過去一年多大家都有很多經驗，這次一定要在第一時間把疫情控制住，包括擴大匡列有疑慮範圍，避免讓疫情或病毒擴散，迅速阻斷傳播鏈，若雙北有狀況，基隆也必須以「有狀況」的態度應對。

另外，媒體提及，新北宣布若出現Delta確診個案，將一律禁止餐廳內用，基隆是否也會有相對應措施。對此，林右昌回應，若雙北疫情升溫，防疫應該會提升到中央流行疫情指揮中心層級，中央一定會做出相關指引，甚至實施加強、加嚴管理措施，至於基隆則不先預設立場，但以往常的防疫態度，不排除跟進。

林右昌說，基隆在雙北旁邊，壓力特別重，市府團隊只能從嚴、用最嚴謹狀況設想，並主動採取作為，只要對疫情有幫助的事，都會盡量執行，此外，每逢假日就會出現大批人潮的廟口夜市，未來也不排除在有狀況時，實施加強版管理措施。