台北市長柯文哲。（北市府提供）

松山某國中生家屬確診 柯文哲最新說明

指揮中心今(13日)宣布，新增2例本土個案，其中1例則是松山區確診國中生的家人確診。關於北市最新疫情現況，以及緊接而來的中秋連假，北市公共場域以及親友團聚該如何落實防疫措施，以及是否能烤肉，市長柯文哲提出說明。

關於中秋連假防疫措施，柯文哲說明，大家都想烤肉，但重點不是烤肉，也不是說河濱不可以烤，外面其他場地就可以烤，原則上按照科學，戶外要烤肉也要按照標準，室內1.5公尺、室外1公尺、梅花座或隔板，但重點不是烤肉，而是傳染可能性，所以北市河濱禁止烤肉，因要考慮有無可能去管理，不可能派警察整天看有沒有戴口罩、梅花座、隔板。

被問及室內烤肉有規定嗎？柯文哲說，重點不是烤肉是群聚，若要室內不要製造火災，如果自己要在屋頂烤肉，舉杯邀明月、對影成三人也沒人理你，但在屋頂上呼朋引伴、脫口罩，這就製造群聚，自己家人在一起聚餐，也知道家戶感染危險，自己心裡有數，防疫要訴諸國民素質，跟認識的人吃飯就還好，雙北這一波控制住，但不小心又會回來。

另外，昨(12日)北市有1例本土案例，為餐廳女員工，北市府為此發649封細胞簡訊，副市長黃珊珊說，目前職場安排精準疫調採檢，昨天發649封細胞簡訊，是確診者發病前三天時，去過該餐廳實聯制的民眾，目前還沒有收到簡訊來採檢的民眾。

關於第八期疫苗預約接種，副市長蔡炳坤說，第八期需要18萬劑，目前掌握16.5萬劑，這期比以前踴躍，年輕人跟長者等很久，終於可以預約趕快上來預約，其中台北市市民佔七成、外縣市三成，預約接種無論是否為市民，都用同等態度對待。