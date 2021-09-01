在岸人民幣兌美元1日官方收報6.4652，較8月31日下跌7基點，較31日夜盤收盤跌48基點。

新浪財經報導，人民幣兌美元中間價1日報6.4680，較上一交易日下調1基點。先前，大陸8月31日公佈的8月份官方製造業和服務業活動指數（PMI）雙雙創下18個月新低，令人民幣承受壓力。