人民幣在岸價官方收報6.4652 下跌7基點 17:012021/09/01 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元1日官方收報6.4652，較8月31日下跌7基點，較31日夜盤收盤跌48基點。 新浪財經報導，人民幣兌美元中間價1日報6.4680，較上一交易日下調1基點。先前，大陸8月31日公佈的8月份官方製造業和服務業活動指數（PMI）雙雙創下18個月新低，令人民幣承受壓力。 人民幣中間價1日微跌1基點 《商情》運價回落 BDI指數下跌2.4％ #基點 #收報 #官方 #人民幣在岸價 #在岸人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股1日平開 港股開盤微跌0.03％ 10:302021/09/01 財經 趙薇一夜消失內幕曝光 背後案情比鄭爽逃稅更嚴重：是重大調查 14:542021/09/01 娛樂 《商情》颶風威脅減弱 紐約棉花續跌 10:192021/09/01 財經 台積電救毛利率 漲代工價後 傳要求供應商降價15％ 09:452021/09/01 財經 《商情》需求疲軟 倫敦銅價下跌0.87％ 14:002021/09/01 財經 中通、圓通今起上調快遞費 快遞小哥開心補貼房租 13:302021/09/01 兩岸 《集中市場》止7連紅仍守17400 外資連4買近800億元 15:252021/09/01 財經 豬價急跌大陸農村部長呼籲民眾多吃豬肉 牧原股份大漲4％ 12:382021/09/01 財經 《國際金融》歐股收黑 月線連7紅 09:452021/09/01 財經 與馬雲交好 高曉松作品下架疑遭封殺 04:102021/09/01 焦點新聞 運費狂飆助攻 中遠海控H1淨利暴增31倍 04:102021/09/01 產業特刊 財經熱門新聞 台灣家樂福才傳出售 他已搶先賣股套現237億 - 財經 後天這大事 直攻萬八爆點？他偷洩口風 - 要聞 上半年大陸獲利 台塑三寶翻四倍 - 財經要聞 - 工商時報 聯電領先創高 誰將接棒？股市操盤手點名這幾檔 - 財經 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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