北市小黃轉彎不慎 忠孝東路上90度側翻。

63歲何姓計程車司機，1日下午行經杭州北路左轉忠孝東路時，疑因車速過快，車子撞上路口行人安全庇護島後直接翻車，所幸當時周遭沒有其他車輛及行人，何僅受輕傷，警方到場後已將狀況排除。

警方指出，何男下午3時24分開車行經杭州北路南往北，左轉忠孝東路時，疑加速急轉，直接撞上庇護島，接著呈90度翻車，何在事故後自行爬出車外。

警方獲報後到場處理，所幸沒有民眾及其他車輛被波及，何的酒測值為0，他向警方表示，當時綠燈已快變為紅燈，他見狀才會加速急轉，所以才引發意外。