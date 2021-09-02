新北市立鶯歌工商創校24年，為了鼓勵學生精進學業，今年首推國立績優科大升學獎學金，獎勵29位準科大生；校方表示，獎學金是由家長會、鶯歌在地仕紳等單位贊助，盼能為鶯歌工商成立文教基金會先行暖身，未來將持續加強校內硬體設備，也希望激發學生對學習的動力，更能凝聚校友與地方的向心力。

鶯歌工商表示，學校落實多元選修，依個人興趣為導向，將學生創意結合業師的實務能力，提升學生專題製作知能，更設有陶瓷工程科、美術工藝科、廣告設計科、資料處理科與資訊科等五大職業類科，為了提升辦學品質，近年積極更新校園建設與設備，在特色課程部份也邀請知名業師到校授課，連結當地社區資源與企業產學合作形成產業鏈。

今年為了鼓勵學生升學，推出國立績優科大升學獎學金，今年度頒發了4位頂尖科大、9位指標科大以及16位優質科大高三畢業生。獲獎學生表示，一定會將這筆得來不易的獎學金運用在學習與課業，讓獎學金得到應有的價值，也讓學校的這份心意形成善的循環，繼續傳承發揚光大。

鶯歌工商顏龍源校長表示，代表學校感謝所有捐助經費協助學校辦學的諸多貴賓與善心人士們，頒發升學獎學金不僅可以激發學生對於學習的動力，更能凝聚校友與地方的向心力，未來畢業學生們也會有目標繼續努力，為國家做出奉獻。