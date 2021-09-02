立法院副院長蔡其昌參訪台積電(2330)中科廠，他表示希望台積電繼續投資台中，2奈米廠留在中科。台積公司表示，設廠地點有諸多考量因素，不排除任何可能性。

立法院副院長蔡其昌今天參訪台積電位於中部科學園區的晶圓15A廠，希望爭取台積電2奈米廠，或未來更新世代廠進駐中科，並指中科旁的台中高爾夫球廠土地，包括相鄰的軍方及國產署土地均已同意釋出，就看台積電的意願。

台積電以台灣作為主要基地，台積公司指出，設廠地點選擇有諸多考量因素，不排除任何可能性，一切以對外公告為主。

據台積電規劃，2奈米廠將落腳竹科寶山2期擴建計畫基地；竹科寶山2期擴建計畫7月底通過環評大會，並進行用地取得作業。台積電董事長劉德音先前指出，若竹科用地不足，部分產能可能在中科。

台積公司製程技術持續領先，5奈米於2020年第二季開始量產，3奈米製程預計於2022年下半年開始量產。