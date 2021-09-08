衛福部長陳時中日前表示，若疫苗供貨充足且施打效率允許，希望在下半年將台灣的疫苗覆蓋率衝到6成。《美麗島電子報》董事長吳子嘉質疑，到底陳時中的目標是以施打1劑還是2劑計算？他更直言現在政府所做的一切都是為了大外宣，並指BNT抵台，民調回升之後，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌就消失了，而這可把台積電董事長劉德音嚇壞了。

吳子嘉7日在政論節目《關鍵時刻》中表示，陳時中對這件事情毫無對策，就亂講一通，且也沒講到底是單劑6成，還是2劑6成？好像是講完就算了，現在政府的政策非常清楚，就是單劑覆蓋率提高，所有的目的就是大外宣，本來以為這招可以美化數字，但現在Delta病毒來了，打單劑等於沒打，壓歪了。

吳子嘉指出，最近疫情的基因定序，明明今天就可以告訴我們，是Delta病毒，但他卻跟大家說確定不是Alpha定讀，「不是Alpha是什麼？吳子嘉？還有什麼名字，鬼扯嘛，怎麼會有這種人？」

吳子嘉直言，自己不是在罵政府，但這個政府每天做是都沒有針對問題下手，是針對官位和宣傳，結果到今天，院長不見了、總統不見了，Delta病毒來了，總統和院長應該要出來講話。這時主持人劉寶傑問吳子嘉，「沒人管疫苗嗎？」吳子嘉回答，完全沒有人管，本來蔡英文管了一段時間，但現在她也人間蒸發了，「民調恢復了嘛」，BNT來，民調恢復了，就變成CDC的事情了，所以沒人在管，劉德音看到嚇壞了，因為花了那麼多錢買疫苗，結果發現病毒會進來。