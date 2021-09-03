《商情》需求強勁 國內甲醇報價走高 11:442021/09/03 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 業者表示受到國際煤炭和天然氣價格飆漲，促使中國煤制甲醇行情續升，加上國際甲醇廠停產，促使買盤轉向國內採購，在轉單效應提振下，國內甲醇報價持續上漲，最新散裝報價漲至每公斤13元。 據了解，受惠需求強勁，且廠家庫存偏低，在供給吃緊支撐下，亞洲現貨報價也大幅上漲，最新報價台灣CFR為395美元/噸，漲逾二年半高點，而受到艾達颶風加劇，導致全球甲醇供應緊張，預料亞洲10月份價格仍持續看漲。(商品行情網) 《航運股》出師不利 台驊貼息 《國際產業》半導體短缺攪局 賓士Q3銷售撞牆期 #全球 #甲醇 #需求強勁 #亞洲 #促使 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》晶瑞光動起來 預計明年掛牌 08:372021/09/03 財經 聯電目標價 又一家喊近百元 04:102021/09/03 財經要聞 《國際金融》石油股亢奮 歐股收高 09:452021/09/03 財經 公函惹誤會 教師公費PCR遭拒 04:102021/09/03 地方新聞 竹縣鼓勵大專生考駕照 300人有補助 04:102021/09/03 地方新聞 《電腦設備》西勝8月營收月增15.9％ H2拚向上 10:532021/09/03 財經 信義房屋 內部治理有一套 04:102021/09/03 產業特刊 《商情》需求放緩 大阪橡膠轉跌 10:192021/09/03 財經 驚喜製造：謹慎評估市場 行銷、製作專業分工 10:002021/09/03 生活 葉毓蘭》請總統快滿足警察第二劑疫苗需求 09:272021/09/03 政治 《半導體》宏捷科8月營收創單月新高 成長趨勢不變 08:202021/09/03 財經 財經熱門新聞 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 全球央行總裁評比 楊金龍退步只拿A- 內行人曝致命傷 - 財經 - 工商 聯電目標價 又一家喊近百元 - 財經要聞 - 工商時報 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 天價運費藏暗黑內幕 美業者吐心聲：對馬士基很失望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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