業者表示受到國際煤炭和天然氣價格飆漲，促使中國煤制甲醇行情續升，加上國際甲醇廠停產，促使買盤轉向國內採購，在轉單效應提振下，國內甲醇報價持續上漲，最新散裝報價漲至每公斤13元。

據了解，受惠需求強勁，且廠家庫存偏低，在供給吃緊支撐下，亞洲現貨報價也大幅上漲，最新報價台灣CFR為395美元/噸，漲逾二年半高點，而受到艾達颶風加劇，導致全球甲醇供應緊張，預料亞洲10月份價格仍持續看漲。(商品行情網)