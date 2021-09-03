桃園市大園區1處工廠3日下午約3點發生火警，且有火舌竄出，消防人員到場搶救後，發現2層樓的鐵皮屋1、2樓均全面燃燒，火勢浩大但無人受困，目前正在搶救中。

桃園市大園區濱海路3段185巷3日下午約3時1處鐵皮工廠竄出火舌，遠方即見濃煙遍布天空，救災人員接獲報案抵達現場後，發現2層樓的鐵皮屋1、2樓均全面燃燒，火勢浩大，據了解，目前工廠內無人受困，並且仍在搶救中，確切起火原因仍待進一步調查釐清。