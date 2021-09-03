桃園工廠大火 濃煙遍布、2層樓鐵皮屋全面燃燒 15:422021/09/03 中時 蕭靈璽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市大園區1處工廠3日下午約3點發生火警，且有火舌竄出 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區1處工廠3日下午約3點發生火警，且有火舌竄出，消防人員到場搶救後，發現2層樓的鐵皮屋1、2樓均全面燃燒，火勢浩大但無人受困，目前正在搶救中。 桃園市大園區濱海路3段185巷3日下午約3時1處鐵皮工廠竄出火舌，遠方即見濃煙遍布天空，救災人員接獲報案抵達現場後，發現2層樓的鐵皮屋1、2樓均全面燃燒，火勢浩大，據了解，目前工廠內無人受困，並且仍在搶救中，確切起火原因仍待進一步調查釐清。 高雄民宅大火濃煙竄天 警消搶救無人受困 四海幫成員跨境運毒遭逮 香港進口軸承夾藏2.7公斤K毒 #鐵皮屋 #全面燃燒 #無人受困 #工廠 #桃園大園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 塭仔圳重劃區推動加速 月底前將拆除相當27座新莊體育場面積建物量 10:172021/09/02 生活 葛大為〈無人知曉〉奪金曲 捐獎金加碼20萬暖心獻浪浪 11:052021/09/03 娛樂 車禍事故頻傳 新莊天祥街47巷拓寬為雙向車道 14:212021/09/03 生活 偷拍女法官LINE對話 男法官遭判刑上訴開庭未到 13:372021/09/02 社會 宜蘭縣民宅突冒火舌濃煙直竄 民眾聞焦臭味急報警求助 17:512021/09/02 社會 《傳產》民俗月擺一邊 8月房市買氣彈升 11:102021/09/02 財經 龍華科大學子參與桃園市府計畫 表現亮眼獲肯定 19:502021/09/02 寶島 新北與台塑南亞合作專案9月7日徵才 600職缺起薪最高達4萬3 11:402021/09/02 財經 飼料餵養難負荷 豬農提前賣豬 04:102021/09/03 焦點要聞 機師兒確診CT值11 自覺中暑！陳時中坦承「擔心Delta」 14:342021/09/03 生活 聽障男一家五口住破損漏水屋 在地社福團體動員助翻修 12:522021/09/02 寶島 社會熱門新聞 獨家》國道台中大雅段跨越橋 高掛女子遺體懸空超驚悚 - 社會 主動協助身障人士 台中交通警察大隊服務讓民直呼讚 - 社會 國軍秋祭未唱國歌 遭遺族糾正儀式重來 - 社會 林口嬤帶孫上阿里山失蹤8天 她驚曝：不打算帶孫女回家了 - 社會 公公頻偷拍又自傳裸照喊「腰好細想抱妳」 人妻無助崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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