桃園市八德區和強路與和平路411巷口發生車禍，雙方駕駛人酒測值為零。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區和強路與和平路411巷口發生一起車禍，兩輛機車相撞，雙方駕駛人有擦挫傷，經警方酒測值皆為零。

八德警分局交通分隊分隊長謝沛昕指出，一名徐姓男子騎乘重機車行駛在和強路往交流道方向，未遵守交通號誌，與騎重機車的戴姓女子在和平路411巷發生碰撞，雙方車輛有損壞，身體有些許擦挫傷。

謝沛昕表示，當事人經酒測值皆為零，警方在此呼籲駕駛車輛應遵守交通號誌並注意車前狀況，以避免危險發生。

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