Delta變種病毒在亞洲多國掀起新一波疫情，生產積層陶瓷電容（MLCC）的日本被動元件大廠村田製作所（Murata Manufacturing）與太陽誘電（Taiyo Yuden）相繼停工，讓被動元件市場遭遇供貨挑戰。

受到疫情升溫影響，全球最大MLCC供應商村田製作所在8月最後一周關閉日本一座主要工廠。MLCC大廠太陽誘電8月表示，由於馬來西亞廠的員工確診，將暫停該廠房部分作業。

MLCC是iPhone、PlayStation遊戲機與先進汽車的重要零件，高階手機的MLCC用量超過1000顆。疫情升溫迫使工廠停工，將衝擊市場供給。

研究機構集邦科技（TrendForce）分析師指出，「MLCC供應將依舊吃緊。」

村田的福井廠日前傳出98名員工確診，促使公司決定暫時關閉該座廠房。村田供應全球四成MLCC，福井廠為村田的最大廠房之一。

村田發言人表示，公司利用其他廠房來填補福井廠流失的產能，他暫且無法說明關廠一周對供給的影響。