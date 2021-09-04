民進黨明年的南投縣長選舉，除行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧呼聲高外，集集鎮長陳紀衡日前宣布角逐南投縣長選舉，引起地方震撼。陳紀衡今天回應表示，他建議黨中央一定要有公平的黨內初選，他如果落敗絕對心服口服，不會脫黨參選；但若不辦初選，就要勸退他，相信他的支持者及地方民眾都不會接受。

明年南投縣長選舉已在地方熱鬧滾滾，綠營在明年南投縣長選舉人選，蔡培慧呼聲高，地方也不乏有人觀望中。陳紀衡日前表態「鎮長選縣長」引起震撼，蔡培慧對此也曾回應，會尊重黨內提名機制；而藍營人馬部分將在10月中進行全民調，有立委馬文君、許淑華及南投市長宋懷琳等人角逐。

對此，陳紀衡表示，有競爭才會有進步，國民黨即將在舉辦的黨內初選就有3人爭取，綠營多人有意角逐是很好的現象，因為民主機制更是民進黨的核心價值，他建議民進黨中央，不僅在南投，在各縣市都一定要有公平的黨內初選機制。

陳紀衡強調，如果他在初選失敗，決對心服口服，不會脫黨參選，並且全力輔選；但若不辦初選，要求他退出，相信他的支持者及民眾都不會接受。