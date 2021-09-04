卓伯源。（翻攝TVBS直播）

中國國民黨黨主席選舉政見發表會今天登場，面對兩岸關係的議題，前彰化縣長卓伯源表示，如果當選黨主席，一定用黨主席高度邀請習近平總書記到台灣來展開和平之旅。

卓伯源又說，他願意請張亞中先生作為國民黨特使，負責協商習近平先生的台灣之旅，而國民黨一定保障習主席在台灣的安全。

孫文學校係長張亞中則說，如果他當選黨主席，會帶著退休的外交部長、陸委會主委去北京談兩岸和平協議，兩岸和平是我們必須要追求的。