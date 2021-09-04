國民黨主席選舉辯論 卓伯源：若當選將邀習近平到台灣和平之旅 17:322021/09/04 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前彰化縣長卓伯源。（資料照/杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 卓伯源。（翻攝TVBS直播） 中國國民黨黨主席選舉政見發表會今天登場，面對兩岸關係的議題，前彰化縣長卓伯源表示，如果當選黨主席，一定用黨主席高度邀請習近平總書記到台灣來展開和平之旅。 卓伯源又說，他願意請張亞中先生作為國民黨特使，負責協商習近平先生的台灣之旅，而國民黨一定保障習主席在台灣的安全。 孫文學校係長張亞中則說，如果他當選黨主席，會帶著退休的外交部長、陸委會主委去北京談兩岸和平協議，兩岸和平是我們必須要追求的。 習近平：新設北京證交所 習近平：深化共建「一帶一路」共同應對全球氣候變化 #卓伯源 #當選黨主席 #之旅 #邀請 #習近平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 卓伯源稱「地方看不到人」江啟臣：時代不同 卓縣長多慮了 16:322021/09/03 政治 朱倡6大社會管道 推動兩岸交流 04:102021/09/03 政治要聞 習近平：設立北京證交所 04:102021/09/03 產業財經 國民黨主席選舉辯論 張亞中拋3大主張：成立「打鬼基金」 16:442021/09/04 政治 KMT辯論會》朱立倫：國民黨就是要推最強候選人 16:272021/09/04 政治 最強者「求都要求來」 04:102021/09/03 政治要聞 國民黨主席候選人別忘了青年 04:102021/09/04 時論廣場 離岸風電標案 藍委轟未國產化 04:102021/09/04 財經焦點 京交所新股 首日不限漲跌幅 04:102021/09/04 全球財經 中美氣候談判 凱瑞無功而返 04:102021/09/04 財經要聞 時論廣場》國民黨主席候選人別忘了青年（楊方儒） 18:062021/09/03 時論廣場 政治熱門新聞 才因「論文門」呼籲蔡英文自行請辭 蘇偉碩收到傳票了 - 政治 她Po與沈富雄、郭正亮合照 網警告「小心被出征」 本尊解釋了 - 政治 71秒影片還原！軍人節秋祭「沒國歌 」 她激動怒批蔡英文 - 政治 當黨主席後如何看待大陸賀電？4黨主席參選人看法出爐 - 政治 國民黨主席選舉辯論 張亞中拋3大主張：成立「打鬼基金」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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