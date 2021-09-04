國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，政見發表順序是候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源，預計將聚焦兩岸、美中台關係，以及2022、2024年選戰布局等議題。卓伯源在結論中表示，國民黨一定要向前走，一定不能原地踏步，更不能走回頭路，而他主張的民生、和平則是台灣當前最好的解藥。

卓伯源表示，他從政以來一貫的理念，為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平，這個信念堅定不移。雖然國民黨面臨困境、面臨挑戰，但他始終相信，國民黨的創黨精神 ，也就是孫中山先生所堅持的一心一德，可以在艱困的環境中，展現出他新的時代價值。他選黨主席比較晚，很多人擔心他比較弱勢，但是他就是秉持著國民黨當初的創黨精神，不怕輸才會贏，只要我們理念正確，堅持走對的路，一定能獲得最後的勝利。

卓伯源指出，國民黨一定要向前走，一定不能原地踏步，更不能走回頭路，要成為勇於承擔的政黨，他主張的民生、和平，是台灣當前最好的解藥，也能帶台灣邁進康莊大道。國民黨要找回年輕人的信心，他對年輕人有一套完整的選訓用的制度，黨中央有健立一個年輕人平台，可以找縣市長、立委和民意代表來擔任講師以及輔導員，經過訓練以後，這些年輕人可陪從政黨員一起打選戰，打完選戰加入團隊，成為年輕人栽培平台。他強調，只要與年輕人、民眾在一起，國民黨永遠有希望。