據《中國日報》財經欄目淡定科技指出，騰訊擬推出個人微信雲端儲存付費服務，意味著微信聊天記錄可以實現雲端備份和恢復。業內專家指出，如果該新業務能夠成功推出，將會吸引不少用戶付費購買，但是上「雲端」後如何確保使用者的數據隱私安全和服務品質是關鍵。

知情人士表示，當前該專案仍在最後推動中，具體細節未最終敲定。

目前，微信僅支援遷移聊天記錄到另一台設備以及備份聊天記錄到電腦的服務，但如果設備如手機丟失，未及時備份的資料將無法恢復。

據了解，該項研擬中的雲端儲存業務，可能採用按年付費的模式，蘋果用戶或在每年180元（人民幣，下同），安卓用戶或約130元。但該費用具體可儲存多大容量的數據尚未確定，騰訊也尚未就此消息給出明確回應。

此消息傳開後，也有部分大陸網友表示「不買單」，認為其他軟體已有類似功能，而且免費，也有人質疑不同系統不同費用的合理性。