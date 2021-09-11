中國演出行業協會與微博、抖音、愛奇藝等大陸主要網路及影音平台達成共識，共同發起自律公約，「為維護社會清朗的網絡空間環境，加強網絡文化內容建設」。其中列明要積極為有藝術追求、有正向價值觀、有良好道德素養的演藝人員提供展示平台，同時拒絕為違法違規、失德失範的演藝人員提供展示、傳播機會。

中演協周四（10日）召開專題會議，與會員體系中部分互聯網平台企業代表共商自律措施。中演協與與會平台達成共識，企業應將主管部門的管理要求轉化為更具主動性的自我約束，共同發起《構建清朗網絡文化生態自律公約》，共有六條。

其中第三條列明要積極為有藝術追求、有正向價值觀、有良好道德素養的演藝人員提供展示平台，同時拒絕為違法違規、失德失範的演藝人員提供展示、傳播機會。

此外，公約第四條表明要加強對帳號、評論、彈出視窗的管理，列出一系列「負面清單」，發布含有相關內容的帳號，會被予以限流、禁言、清理。負面清單包括「無任何憑據的明星八卦，誇大事實、造謠、惡意炒作的」、「以任意方式挑動、制造粉絲群體間對立情緒的」、「以為明星宣傳、拉銷量、打榜等名義召集、教唆、煽動明星粉絲進行集資或以外鏈、加群、二維碼等形式誘導用戶去第三方平台進行集資的」等。

公約最後一條更稱，會加強行業自律協同，將在保護用戶隱私的前提下，對嚴重違規帳號、違規線索等資訊進行跨平台共享，實施聯合懲戒。

中國大陸絕大多數主要平台都有參與上述公約，包括有微博、抖音、愛奇藝、快手、騰訊視頻、QQ音樂、優酷、酷狗音樂、嗶哩嗶哩、酷我音樂、咪咕視頻、咪咕音樂、今日頭條、小紅書。