藝人鹿晗2017年認愛小7歲女星關曉彤，驚天消息頓時癱瘓微博，如今4年過去了，小倆口越愛越高調，鹿晗也每年都會準時為關曉彤獻上生日祝福，日前迎來關曉彤24歲生日，鹿晗今年也沒缺席，甜蜜的祝賀文一發再度引起網友們關注。

鹿晗17日0時整點準時發出生日祝福，寫下「生日快樂」4個字，後面還有3個可愛的蛋糕符號，並標記女友關曉彤的帳號，關曉彤也到發文底下回應蛋糕符號，儘管2人看似互動平淡，但鹿晗從不缺席的祝福還是羨煞眾人，不少網友也紛紛留言祝福關曉彤生日快樂。

（圖／翻攝自鹿晗微博）

貼文才發布不到一天就累積了91萬人按讚，留言數也超過4萬則，許多粉絲都表示，「果然，你就是十二點整直接發」、「這麼多人守著零點給關女士過生日呢，多有面兒啊，可別說鹿晗粉絲對她不好了」、「第五個生日啦～一路彤行，一直幸福下去」、「來了來了」、「鹿彤在一起四年了，我祝福了一鹿彤行四年」。

事實上，自從鹿晗認愛關曉彤後，期間不斷傳出懷孕、分手、結婚等謠言，去年2人分手的消息又衝上熱搜，但由於小倆口的感情太穩定，大部分網友都不以為意，「一天不知道要分手幾次，話都被你們說了」、「我感覺他們會結婚」、「每年幾百次結婚幾百次分手，煩了」。