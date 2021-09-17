「最美博士」許藍方爆出不倫風波，介入已婚醫師的婚姻，形象大受影響，因此請辭手上節目《57健康同學會》，儘管演藝事業停擺，她仍時不時會直播和網友互動，在沉寂一段時間後，16日她首度現身節目《11點熱吵店》，被認為是已經準備好全面復出。

許藍方近期慢慢復工，昨晚更曬出上節目的側拍照，看似已經完全走出不倫陰霾，睽違1個月再次上工，許藍方的狀態很好，一身俐落褲裝搭配無袖高領絲質上衣，身形看起來依然纖瘦，她對著鏡頭露出招牌甜美笑容，今日又接著發出自拍照，讓等待已久的粉絲十分激動。

許藍方文內講解性知識，繼續發揮她「性學博士」的長處，提出她在節目中探討的三個問題，包括如何使用陰莖牽引器、如何突破另一伴愛看A片的心房及大學生性事注意事項，看似已經告別前陣子的低潮，許藍方卻也在最後寫道：「笑有時候只是一種表情呈現與快樂無關」，似乎在暗示自己的心情。

貼文一出，引來不少粉絲激動直呼，「還是習慣看到妳在熱炒店」、「很高興妳重新回到螢光幕前…知道妳最近經歷的事情！繼續加油，妳所分享的真的很好，繼續做自己」、「博士加油」、「Dr太美麗了」、「藍方加油」、「博士回來啦」、「Welcome back，終於回來了，多上節目，很喜歡妳，加油」。