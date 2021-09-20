知名性學博士許藍方在8月陷入與已婚醫師人夫的不倫戀風波，演藝工作一度停擺，直到上周才回歸擔任固定班底的《11點熱吵店》，許藍方的生活和工作看似恢復正常，但仍會遇到酸民嘲諷，許藍方今（20日）則在網上發長文反擊：「感謝臭酸民的存在，讓我見識到各式各樣不同的人，試著推敲出每個人說話的出發點，隨後...因為理解所以我選擇尊重每個人的言論自由。」

被外界譽為「最美博士」的許藍方，稍早在臉書曬素顏照並感慨寫下，公眾人物有受公評的義務，但不是毫無邏輯的遭攻擊和傷害，許藍方化悲憤為力量說：「感謝臭酸民的存在，讓我見識到各式各樣不同的人，試著推敲出每個人說話的出發點，隨後...因為理解所以我選擇尊重每個人的言論自由」，不過她仍強調，言論自由不該建立在傷害別人身上。

許藍方臉書全文。（圖／取材自許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

許藍方接著反讚酸民偉大「感謝臭酸民的存在，可以在不明事理之前，就花費自己寶貴的時間和犧牲自己的福報，轉化用造口業的方式消除不熟識的人的業障，其實想想能有這樣的舉動也蠻偉大的」，許藍方還說「因著臭酸民的存在，得以感受清淨心存在的重要」。

許藍方坦言，她發文主要是心疼支持她的粉絲和網友，讓她很感謝也感到抱歉，許藍方說：「如果可以，讓臭酸民成為我們人生中的借鏡、喚醒我們的憐憫心，和我一起學著忽略」，最後，許藍方也強調，有建設性的建議，她很樂意接受、修正，但酸民不會給她有意義的批評與指教，文末她還祝福酸民「願阿彌陀佛保佑一切安好」。