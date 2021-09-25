許維恩展露身材。（維恩原創 ／ 達爾＆麻繩）

許維恩展露身材。（維恩原創 ／ 達爾＆麻繩）

許維恩玩滑水運動。（維恩原創 ／ 達爾＆麻繩）

許維恩玩滑水運動。（維恩原創 ／ 達爾＆麻繩）

許維恩有女王架式。（維恩原創 ／ 達爾＆麻繩）

王家梁和許維恩感情甜蜜。（維恩原創 ／ 達爾＆麻繩）

王家梁和許維恩感情甜蜜。（維恩原創 ／ 達爾＆麻繩）

許維恩展露身材。（維恩原創 ／ 達爾＆麻繩）

許維恩經營YT有成，新內容推出夏末挑戰滑水運動。她一開始覺得這活動應該不難，以為拉著繩子做出帥氣動作就好，看別人影片感覺輕鬆簡單，且風和日麗、陽光普照，陽光、海浪、比基尼，遊艇上拍攝美美照片再好不過，但拍攝可就不美了。

結果船一出發就發生慘事，許維恩一直落水、站不起來，因為緊張到表情猙獰，拍攝團隊和助理們一直在旁喊加油，所以她想辦法克服緊張害怕心情，嘗試幾次落水之後，終於站起來。

她緊張到一度恐慌症發作，過程中，教練希望到現場玩的學生要學會放手才能離開，所以不願意讓許維恩上岸，但她因為疲累加上第一次嘗試，實在不敢放手而作罷。

許維恩表示，滑水運動真的很好玩也有趣，覺得未婚夫王家梁一定會喜歡，於是有了第2次練習及第3次拍攝，換王家梁第一次嘗試滑水，體能與體力一流的他，果然很快速的學會站立與放手，許維恩也可以站立，但距離放手還是有困難。

2人在練習與拍攝過程當中，醜態百出，表情已無法用男神女神形容，還會相互取笑對方。最終在家梁的迅速完成任務的刺激下，許維恩終於可站立且放手，雖然很狼狽，她笑說 ： 「管他的，再醜也沒關係，開心最重要，YT頻道任務挑戰成功。」

YT網址：

https：／／www.youtube.com／channel／UC6miRfladLZpzSatkDOwDTg