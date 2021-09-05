作家九把刀岳母7月26日接種AZ疫苗後突然過世，家屬懷疑與接種疫苗有關。桃園地檢署周五收到法醫研究所報告，5日偵查庭請家屬查看報告。檢方表示，尊重家屬意願，報告內容無法公布，將進行後續處理。

九把刀日前在臉書發文，提及岳母的離去，是一生巨大的遺憾，每一天更是淚水的地獄，妻子周亭羽也深陷在巨大悲傷中，哭泣「我沒有媽媽了」。他提醒，要打疫苗的大家，如果身體嚴重不適，一定不能輕忽，特別是背部劇痛加暈眩，一定要立刻、馬上、冷靜去醫院請醫師確認狀況。九把刀也提到，岳母今年3月31日健檢，除了膽固醇329mg／dl，以及低密度脂蛋白膽固醇254mg／dl超標外，其餘都正常。

因家屬提出意見，檢方解剖並採檢釐清死因，九把刀當時也希望檢方採檢免疫螢光反應、小板第四凝血因子抗體。

檢方表示，家屬5日到地檢署了解解剖報告，但尊重家屬意願，不願對外公布死因，因此死因為何？是否與接種疫苗有關？皆不公布，將再進行後續處理。