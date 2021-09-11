新生代主持人「Sandy」吳姍儒，幽默的主持風格加上靈活反應，讓她奪下《金鐘綜藝節目主持人獎》，近來見到許多人分享打完疫苗有發燒的症狀，坦言內心「五味雜陳」，因為被怪病纏身5年的她，連續多天高燒到40度未退早已成為「日常」。

吳姍儒表示從26歲被怪病纏身5年，像是高燒40度多天沒有出汗跡象、或有時以為退燒，量體溫是39.5，維持40恆溫居然都習慣了，更會突然全身發冷抽搐送急診，這些症狀已成為近年日常，她透露有次頭暈目眩擔心要開始發作時，快速衝去浴室想洗完澡躺平，未料立刻心跳加速脖子僵硬，即便熱水開到最燙還是冷到發抖，甚至蹲在地上動彈不得，最後靠著家人把她抬到床上，接著又是高燒數日不退，更自曝這些還不包括「酸痛無力、脫水打針、急診住院、抽血昏倒」等查無病因的症狀。

吳姍儒透露花費許多時間跟精力才找回身體的平衡狀態，久而久之也找到彼此相處的模式，如今趁著打疫苗的契機，提醒各位健康有多重要，也呼籲所有打完疫苗的人「不用隨時線上報告體溫變化趨勢，多喝水快去睡才是該做的事呀，現在的痛要牢牢記得」。

對此，網友紛紛留言關切：「謝謝妳願意分享，只為了讓大家更理性地去照顧自己，以後不要硬撐，身體健康最重要啦」、「平時多運動、多曬曬太陽，讓自己保持身心健康，才是最重要的」、「有生病過的人，就知道身體健康真的比什麼都重要」。