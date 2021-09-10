九把刀執導《月老》是台灣近年少見的奇幻大片，因此獲得國內外影展的高度關注，不僅在7月的韓國富川影展贏得影迷讚聲不斷之外，美國最舉足輕重的德州奇幻影展也來力邀《月老》加入放映行列。

這也是九把刀繼《報告老師！怪怪怪怪物！》之後，第二度受到德州奇幻影展青睞的電影。在《月老》中最令人驚奇的就是片中包裝愛情的奇幻元素，也讓導演九把刀開心自己的作品受到國際影展的重視。

由於在《月老》電影中導演九把刀著墨了比較多的因果輪迴觀，來增加戲劇衝突感，所以特別置入了屬於九把刀自己的現代東方陰間宇宙觀，他覺得前人所描繪出來的地府形象大部分是因循古人可能都穿長袍馬褂、沒有電梯、沒有現代的概念，因此這次《月老》都轉換成更具現代感也更多采多姿，還特別設計片中的月老團穿著高中制服的樣貌，另外有電腦、有電梯等現代產物也成為《月老》中重要場景雛形。

該片總共製作了800多顆特效鏡頭成果驚人，也因此才能完成這部充滿無數不可能的奇幻愛情電影，也是能夠吸引德州奇幻影展的一大原因。電影將於年底上映。