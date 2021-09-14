華碩(2357)9月除了ROG新品開賣外，也宣布和舞鈴劇場首度攜手合作，導入先進電腦圖學虛實整合，並以多視角互動模式，創造出有別於傳統線上演出的體驗，透過5G搭配VR、XR，穿戴裝置的科技，打造一個讓觀眾身歷其境「沈浸式虛擬劇院」。

舞鈴劇場首度採用5G多視角技術，透過現代科技將虛幻動畫結合現場演出，並以直播方式重新打造舞鈴劇場經典劇目《VALO首部曲－阿米巴 Amoeba》，將演出帶進觀眾的客廳，讓全球觀眾藉由4K超高畫質影音，從全場最佳座位欣賞舞鈴精采絕倫的現場演出。這是舞鈴劇場創辦人/導演劉樂群「沈浸式虛擬劇院」第一步，接下來，他與科技藝術碰撞的火花，也令人期待。《VALO首部曲－阿米巴》繼衛武營國家歌劇院，臺中國家歌劇院首演票券銷售一空，熱烈加演的佳績後，這次於2021年09月18日晚上07:30於臺南文化中心，將首度進行5G多視角線上直播全球首演。舞鈴劇場透過演出向世界宣告，只要保有生命最原始純真的初心，就算經歷無數次的試煉，當愛點亮生命之光，所有人將蛻變重生，看見生命中最美的那一道彩虹。

華碩旗下電競品牌ROG Phone 5s，9月15日起於五大電信開賣 ，搭配指定資費方案，購機優惠價0元起，搭載全球最快Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G處理器、6.78吋144Hz AMOLED螢幕，以及6,000mAh超大電池容量，機身顏色有「極光白」與「幻影黑」兩種款式，並支援雙卡雙待。